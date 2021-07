“Retorno só com vacinação completa dos profissionais da educação” diz Hubeônia Alencar

A Secretaria Municipal de Educação de Mossoró afirma que as aulas presenciais na rede municipal de ensino, só irão retornar a partir da imunização dos professores com a duas doses da vacina contra a Covid-19.

A vacinação dos trabalhadores da educação teve início em Mossoró desde o dia 31 de maio, começando pelos que atuam em creches e pré-escolas até trabalhadores do ensino superior.

Profissionais da educação serão vacinados a partir desta segunda-feira, 31, em Mossoró

Em Mossoró, as aulas estão acontecendo de maneira remota desde o dia 01 de março. De acordo com a secretaria e Educação, Hubeônia Alencar, as aulas continuam de maneira remota até que todos os professores e trabalhadores da educação estejam completamente imunizados.

“Divulgaremos oportunamente o calendário de retorno, cumprindo o que desde o início falamos, retorno só com vacinação dos profissionais da educação” diz a secretaria.

Já a Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte dará início ao processo de retomada das aulas presenciais nas escolas públicas do estado no dia 19 de julho, a informação foi confirmada nesta terça-feira (06), pelo secretário de educação, Getúlio Marques.

As aulas presenciais da rede pública do Rio Grande do Norte estão suspensas desde o dia 17 de março de 2020, por causa da pandemia da Covid-19. A retomada, porém, será de maneira gradual, seguindo o planejamento que foi apresentado à Justiça, mas que não trazia prazos para a retomada.

"Nesse primeiro momento, no dia 19, são os alunos do ensino fundamental anos iniciais e do 3º ano, que vão fazer o Enem. As escolas que não tenham esses anos, que só tenham ensino fundamental anos finais, por exemplo, também já podem retomar com 33%. Nossa preocupação é que nenhuma escola tenha mais do que isso para garantir as condições de segurança", afirmou o secretário.

Segundo o secretário, vários municípios do estado deverão seguir o calendário estadual para retomada das aulas. Até o momento, segundo ele, 16 prefeituras retomaram as aulas presenciais nas escolas públicas. O número representa pouco menos de 10% das cidades potiguares.

Em relação a estrutura das escolas, o secretário afirmou que a maior parte das 586 escolas da rede estadual estão equipadas para seguir protocolos de "biossegurança" desde o dia 15 de abril, mas o estado ainda aguardava melhores indicadores quanto à taxa de transmissão da Covid-19 e ocupação de leitos. Além disso, aguardava o início do processo de vacinação dos professores.