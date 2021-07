“Quem tem 38 anos+ pode preparar o braço”, diz Allyson ao anunciar nova idade de vacinação

O anúncio foi feito pelo prefeito de Mossoró no final da manhã desta quarta-feira. O público dessa faixa etária já pode procurar o ginásio do Sesi e garantir a imunização. Lembrando que é necessário levar cópia e original de um documento oficial com foto e um comprovante de residência nominal, ou seja, em nome da pessoa que vai ser vacinada. Caso não possua nada em seu nome é possível buscar a UBS mais próxima de sua residência e solicitar uma declaração.