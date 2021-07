Unidade Móvel “Amigo do Peito” vai estar em Grossos para realização de mamografias

Com intuito de oferecer atendimento de qualidade a saúde da mulher, a Prefeitura Municipal de Grossos, em parceria com a Unidade Móvel “Amigo do Peito”, vai disponibilizar exames de mamografia para as mulheres do município. A Unidade Móvel vai estar na cidade neste mês de Julho e Outubro para a realização dos exames.

Neste mês, a ação irá acontecer no próximo dia 14, com a oferta de 60 mamografias.

A adesão ao projeto “Amigo do Peito”, tem como principal objetivo, a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, como também fortalecer às ações destinadas a saúde da mulher do município.

A prefeita Cinthia Sonale destaca a importância do exame de mamografia como forma de prevenção da doença “É um avanço para a saúde das mulheres de Grossos a oferta desse exame, que será realizado pela Unidade Móvel de Mamografia Digital, pois, através dele, é possível identificar precocemente o câncer de mama, e assim direcionar a mulher para receber o tratamento adequado, aumentando ainda mais as chances de cura. Essa ação que vai ser realizada pela Prefeitura, salva vidas” frisou a Prefeita.

A secretária de Saúde Anny Ariely explica que para realizarem o exame, as mulheres precisam estar acima dos 40 anos e ter a indicação médica para o exame.

“É nessa faixa etária por volta dos 40 anos, que a doença é mais propícia a se desenvolver. Se houver histórico da doença na família, é recomendado a realização do exame antes dos 40 anos após orientação médica” diz a secretaria.

Os exames poderão ser agendados pela Secretaria de Saúde, na UBS Ana Maria Gonçalves, de segunda a sexta-feira, das 07h ás 11h, mediante a apresentação do RG, CPF, e encaminhamento médico.