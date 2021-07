Passagem para voo Mossoró/Natal já está à venda a partir de R$129,63; rota começa em 23 de agosto. As vendas foram iniciadas nesta quarta-feira (7), em todos os canais da companhia Azul Linhas Aéreas. Os voos ligando a segunda maior cidade do estado à capital serão realizados nas segundas, quartas e sextas e terão duração média de 40 minutos. Os terminais usados serão o Aeroporto Dix-huit Rosado, em Mossoró, e o Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante.

A segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, Mossoró, passa a ter uma nova conexão de voo operada pela Azul Linhas Aéreas, a partir de 23 de agosto. O anúncio foi feito pela governadora Fátima Bezerra, na segunda-feira (5).

Serão três frequências semanais – às segundas, quartas e sextas-feiras – nas quais os viajantes poderão realizar o trajeto de 286 quilômetros, entre Natal e Mossoró, em cerca de 40 minutos pela via aérea.

A nova conexão é fruto do compromisso e empenho do Governo do Estado, junto à Setur/RN, Emprotur e SET/RN. Os voos sairão de Mossoró para Natal, às 16h, e de Natal para Mossoró, às 17h40, os viajantes voarão a bordo de aeronaves modelo ATR 72-600, com 70 assentos.

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte tem trabalhado para desenvolver a economia. Esses novos voos para Mossoró significam a concretização de um trabalho articulado das nossas secretarias junto às companhias aéreas desde 2019.

“Fui pessoalmente conversar com a direção de várias companhias aéreas. O que percebemos é que com trabalho e compromisso a economia vai ganhando força. Estamos nos preparando e nos planejando desde o início dessa pandemia com todos os protocolos de biossegurança, para que o potencial do RN, em suas áreas de vocação, como o turismo lazer e de negócios, por exemplo, seja retomado e gere os frutos desse trabalho. Mossoró merece e não vamos parar por aqui. Vamos continuar avançando”, comemora a governadora Fátima Bezerra.

Para o presidente da Azul, John Rodgerson, esse novo mercado faz parte do plano de fortalecimento das ligações domésticas da companhia e acontece em parceria com o governo do Rio Grande do Norte, que vem pleiteando a operação junto à companhia.

"Havia um pedido da região para que pudéssemos avaliar a viabilidade de operar um voo entre Mossoró e a capital do estado. Com a retomada de nossas operações ao longo do segundo semestre e a consolidação dos voos que já operamos entre Mossoró e Recife, entendemos que este é o momento de apostar no potencial desta nova rota para Natal. Além de conforto e comodidade, essa nova ligação da Azul também vai ajudar a impulsionar os negócios entre a capital e o interior do Rio Grande do Norte, que passa a ser conectado também pelo modal aéreo”, disse.

As passagens já estão à venda em todos os canais da companhia a partir de R$129,63 e os novos voos seguirão todos os protocolos de higiene adotados pela empresa desde o início da pandemia.