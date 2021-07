Covid-19: com imunização avançando, procura por testes no Pedro Ciarlini segue caindo

Em mais um dia o Centro de Testagem da Covid-19 do Ginásio Poliesportivo Engenheiro Pedro Ciarlini voltou a registrar um número abaixo de 100 testes realizados.

Segundo dados da coordenação, no último dia 07 foram feitos apenas 93 testes, sendo 43 de Swab rápido e 50 RT. Apenas um exame deu resultado positivo.

Este número demonstra a queda da procura por testes na unidade. O Ginásio Poliesportivo já chegou a registrar média diária de 500 exames no período mais crítico da Covid-19 em Mossoró.

"O pior momento onde tivemos uma enorme demanda por testes no ginásio foi entre os meses de março até abril e meados de maio. A partir daí a procura foi diminuindo no decorrer de junho com maior queda agora em julho", esclarece Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.

Aos domingos a queda da demanda é ainda maior, chegando neste mês a uma média inferior a 50 exames.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró, a redução na busca por testes no ginásio se deve principalmente ao avanço da vacinação contra a Covid-19 no município.

Em Mossoró, constava na plataforma RN Mais Vacina até às 10h30 de hoje (09), um total de 126.393 pessoas vacinadas com uma dose. Já com as duas doses, o número chegava a 43.079, ou 66% do público alvo.