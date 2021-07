Solidariedade: captação de órgãos para transplante é realizada no HRTM

Esta é a primeira captação realizada na unidade no ano de 2021. A família do doador, um jovem de 26 anos, que teve morte cerebral após um acidente de moto na cidade de São Miguel, no Alto Oeste do RN, decidiu cumprir o último desejo dele, que era de salvar vidas através da doação de seus órgãos. A captação está sendo realizada no hospital por uma equipe vinda de Natal. Através deste gesto de amor, três vidas serão salvas. Os órgãos captados hoje serão enviados aos estados do Ceará e Pernambuco.