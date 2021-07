Ginásio Pedro Ciarlini passará a funcionar como Centro de Vacinação em Mossoró

O Ginásio Pedro Ciarlini, em Mossoró, passará a funcionar como Centro de Vacinação contra a Covid-19. A informação foi confirmada pela secretária de saúde do Município, Morgana Dantas, na tarde desta sexta-feira (9).

Atualmente, o equipamento funciona como Centro de Testagem para detecção da doença. No entanto, está subutilizado, devido a baixa procura por testes, em virtude do avanço na vacinação, que vem refletindo no número de casos no município.

Veja mais:

Covid-19: com imunização avançando, procura por testes no Pedro Ciarlini segue caindo





Morgana explicou que o espaço vem realizando apenas 10% dos testes que eram realizados inicialmente, no período de pico da pandemia, caindo de cerca de 500 testes por dia, para apenas 50.

“Hoje é um espaço subutilizado, é um espaço que a gente pode fazer um novo centro, só que, dessa vez, um centro de vacinação, onde nós vamos conseguir vacinar um número maior de pessoas, em um menor tempo possível. Então é importante essa mudança, neste momento, para que a gente continue avançando na vacinação e diminuindo o número de pessoas com sintomas de covid na cidade”, disse.

Morgana informou, ainda, que os testes continuarão a ser realizados, na Unidade de Pronto Atendimento do bairro Belo Horizonte.

Outra informação importante a ser frisada é que a imunização também continuará a acontecer no Ginásio do Sesi, ou seja, Mossoró passará a ter dois grandes centros de vacinação para atendimento da população.