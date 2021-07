Como identificar que meu filho precisa usar óculos? Oftalmologista explica cuidados

De acordo com o IBGE, mais de seis milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência visual no Brasil. Alguns desses problemas podem ser evitados quando identificados e tratados corretamente. Deste modo, o médico oftalmologista do Hapvida Saúde, Érlon Pinheiro, esclarece que '' o primeiro exame começa logo ao nascimento, com o teste de olhinho, ao ser feito na primeira semana ou, até no máximo, o primeiro mês de vida. Depois disso, um exame oftalmológico completo deve ser realizado até o sexto mês e, a partir daí, exames semestrais ou anuais com todos os cuidados devidos”.