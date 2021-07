Agentes de endemias de Serra do Mel recebem fardamento

A Prefeitura Municipal de Serra do Mel juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, realizou a entrega de fardamento aos Agentes de Endemias, com camisas, colete, calça e bolsa, adquiridos com recursos próprios do município.

De acordo com Regivan Carias da Silva Oliveira, coordenador geral de endemias, a entrega dos fardamentos vem atender a necessidade dos profissionais que merecem respeito da administração municipal e da sociedade em geral.

“O prefeito Bibiano sempre demonstrou seu compromisso com os funcionários e com o município, buscando sempre atender mais e melhor os munícipes serramelenses, através dos serviços prestados”, destacou Regivan.