ALRN forma comissão para preparação de concurso público

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte (ALRN), publicou no Diário Oficial Eletrônico durante a sessão desta terça-feira (13), a formação da comissão de servidores que serão responsáveis pela preparação de um concurso público no Legislativo potiguar.

O concurso deverá ser realizado para preencher vagas em cargos efetivos de Analista Legislativo e Técnico Legislativo da Assembleia.

O número de vagas e as possíveis datas para lançamento de edital e realização das provas, ainda foram divulgados.

A portaria foi assinada pelo presidente da Casa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), e nomeou sete membros para a comissão, sendo quatro servidores, um representante do sindicato da categoria e dois advogados. O presidente da comissão será o procurador da Casa, Sergio Eduardo da Costa Freire.

O último concurso realizado pela Assembleia do RN foi em 2013. Esta foi a primeira e única seleção pública do Legislativo na história até agora. Na ocasião, foram oferecidas 85 vagas para profissionais de diversas áreas como Arquitetura, Analise de Sistema, Biblioteconomia, Enfermagem, Engenharia Civil, Jornalismo, Medicina e Psicologia, operador de som, programador, profissional de taquigrafa, técnico em hardware, entre outros. Os salários oferecidos eram de até R$ 17.025,00.

Com informações do G1RN