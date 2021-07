Estudantes têm até hoje (14) para realizar a inscrição no Enem 2021

As inscrições foram iniciadas em 30 de junho e serão encerradas às 23h59 desta quarta-feira. Os interessados em participar do Exame devem se inscrever por meio da Página do Participante, no site, ou por meio do aplicativo oficial do Enem, disponível nas lojas de aplicativos dos smartphones. Este ano as provas do Enem serão realizadas nos dias 21 e 28 de novembro, tanto na versão impressa, quanto na digital.