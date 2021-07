Foro de Moscow 14 jul 2021 - CPI da Arena: os primeiros depoimentos

CPI da Arena: os primeiros depoimentos

EDIÇÃO: 377

O programa Foro de Moscow, com os jornalistas @bruno_barretojor e @williamrobson, destaca as primeiras definições da CPI da Arena das Dunas e as oitivas já definidas para as próximas audiências.

1 - CPI da Arena das Dunas vai ouvir controlador-geral e auditor

2- Diretor da Caern desmente privatização e alerta que, sem regionalização aprovada na AL até quinta (15), RN perderá verba federal

3- Assembleia Legislativa oficializa 47 vagas para concurso público

4- Bolsonaro cancela reuniões após sentir dores abdominais

6- Sem novas remessas, Mossoró suspende vacina para primeira dose nesta quarta

7- Câmara se solidariza com professores diante dos ataques de Tomba

8- Deezer, Spotify e rádios do CE excluem músicas de DJ Ivis; gravadora estuda punição

9- Vale-alimentação, gás, remédio, transporte: o que muda no dia a dia com cortes de subsídios propostos na reforma do IR

