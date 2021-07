Promotor faz homenagem a Francileno Gois no retorno dos trabalhos do TJP

Nesta quarta-feira (14) o promotor de justiça Carlos Henrique Happer Cox fez uma homenagem ao jornalista Francileno Gois, morto pela Covid-19, em 15 de abril deste ano.

A homenagem aconteceu durante a retomada dos trabalhos do Tribunal do Júri Popular de Mossoró, que estavam suspensos desde o início do ano, em virtude da pandemia do coronavírus.

O promotor lembrou que Francileno foi sempre uma figura presente durante os julgamentos, conversava com os promotores e advogados antes do início dos trabalhos. “Foi um profissional que se marcou pela ética, pela competência e como pessoa, uma pessoa muito querida em Caraúbas, nossos amigos nos reportam lá em Caraúbas a comoção que foi na cidade e foi mais uma vítima dessa tragédia que é o coronavírus”, disse Happer Cox.