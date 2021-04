Repórter Francileno Gois morre vítima da Covid-19 em Pau dos Ferros

O repórter policial da TCM Mossoró testou positivo para a doença no final do mês de março. Ele apresentou piora no quadro de saúde no início de abril e precisou ser transferido para o Hospital Regional de Pau dos Ferros, onde permaneceu internado em um leito de UTI até a manhã desta quinta-feira (15). Ele tinha 50 anos. Deixa a esposa e dois filhos.