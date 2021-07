Enade 2021: Inep confirma aplicação do exame em novembro

Coordenadores dos cursos deverão inscrever os estudantes (ingressantes e concluintes) a partir de 19 de julho, no Sistema Enade. O prazo se encerra em 29 de agosto. Após a inscrição dos coordenadores, os estudantes concluintes habilitados para o Enade 2021 deverão preencher o cadastro no período de 19 de julho a 13 de novembro. O participante que precisar de atendimento especializado e/ ou tratamento pelo nome social pode solicitar entre 30 de agosto e 3 de setembro, no Sistema Enade.