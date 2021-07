Cinthia Sonale faz parceria para realização de mamografias no município de Grossos

A prefeita Cinthia Sonale firmou parceria a Unidade Móvel “Amigo do Peito”, que atua no trabalho de prevenção ao câncer de mama, para a realização de exames de mamografia no município de Grossos. A ação inédita na cidade, comtemplou 80 mulheres da zona urbana e rural.

A Unidade móvel “Amigo do Peito” esteve no município nesta quarta-feira (14), em frente à Unidade Básica de Saúde Ana Maria Gonçalves, no centro da cidade, e contemplou mulheres que estão na idade para a realização do exame, entre 50 e 69 anos, e que há muito tempo esperavam por uma oportunidade para fazer a mamografia.

A unidade móvel dispõe de uma equipe de saúde preparada e especializada para a realização dos exames, e conta com equipamentos de alta tecnologia que garantem a eficácia no diagnóstico das mamografias.

A parceria é fruto da gestão Cinthia Sonale que não tem medido esforços para garantir saúde de qualidade a todos os Grossenses, desta vez com olhar voltado às mulheres do município. “É muito importante essa ação direcionado ao público feminino, pois, a realização da mamografia é uma forma de se prevenir da doença, quando identificada de forma precoce as chances de cura são enormes. Esperamos que essa iniciativa encorajem ainda mais às mulheres a se cuidarem. Agradeço a toda equipe da Unidade Móvel pelo cuidado e a atenção às mulheres. E aproveito a oportunidade para avisar que em Outubro a carreta vai estar de volta ao município com mais ofertas de exames” disse.

Os resultados das mamografias ficam prontos em 30 dias após a realização do exame, e logo serão enviados à Secretaria de Saúde do Município, para UBS Ana Maria Goncalves, e em seguida entregue as pacientes.

A Prefeitura Municipal de Grossos informa que por meio de um convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS), vai contar com os serviços de um mastologista, especialidade médica que estuda e trata as patologias que atingem as mamas. As mulheres devem retornar ao médico que solicitou o exame para mostrarem o resultado, se caso for necessário o acompanhamento com o médico mastologista, as consultas serão realizadas na cidade de Mossoró em Clínicas conveniadas ao município.

Nos casos em que houver suspeitas ou a doença seja detectada, a mulher será encaminhada para receber tratamento adequado em hospital especializado.