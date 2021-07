HRTM realiza dupla captação de órgãos para transplantes nesta terça, 20. São dois doadores, dos quais serão captadas as córneas, rins e fígado. Após a cirurgia, os órgãos serão enviados para pessoas que estão na fila de transplantes nos estados de Pernambuco e Ceará. Os dois doadores, um homem de 65 anos e uma mulher de 54 anos, faleceram em decorrência de um AVC. A solidariedade dos familiares vai ajudar a salvar e melhorar a qualidade de vida de, pelo menos, 8 pessoas.

O Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, recebe, mais uma vez, equipes da Organização de Procura de Órgãos e Tecidos (OPO) e da Central de Transplantes do Rio Grande do Norte, para realizar a segunda captação de órgão do ano na unidade.

Desta vez, são dois doadores, cujas cirurgias estão sendo realizadas nesta terça-feira (20). Trata-se de uma mulher de 54 anos, da cidade de Alto do Rodrigues, e um homem de 65 anos, de Assu. Ambos morreram em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

De acordo com informações da equipe, serão captados dois rins, quatro córneas e dois fígados. Este gesto de solidariedade das famílias dos doadores, será capaz de ajudar a salvar e melhorar a qualidade de vida de, pelo menos, 8 pessoas.

Ainda segundo informações cedidas pelo HRTM, os órgãos captados serão enviados para os estados de Pernambuco e Ceará, onde os receptores aguardam na fila de transplante.

Participam da captação Dr. Luks Felipe, Dr. Hipólito, Dr. Allan e a enfermeira Mariana Consulim. Os órgãos serão levados aos estados de destino de avião, com saída do Aeroporto Municipal Dix-huit Rosado.

A aeronave com destino ao Ceará fará duas viagens, visto que a primeira cirurgia já está sendo concluída e é preciso agilidade no transporte, não sendo possível ficar aguardando a conclusão da segunda.

BOAS AÇÕES ESTIMULAM BOAS AÇÕES

No dia 9 deste mês de julho aconteceu a primeira captação de órgãos, realizada este ano, no HRTM. A família de um jovem de 26 anos, com morte cerebral após sofrer um acidente de moto, também permitiu a doação.

De acordo com a equipe da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante do Hospital Regional Tarcísio Maia (CIHDOTT-HRTM), ampla divulgação deste gesto de amor, em vários portais de notícias de Mossoró e região, pode ter sido, sim, um incentivo para que outras famílias tivesse o mesmo gesto.

Lembrando que, para que haja a doação de órgãos, a família do doador precisa conceder a permissão. Por isso, é importante que a pessoa que tem vontade de doar seus órgãos pós morte, externe esse desejo aos familiares.