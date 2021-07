Allyson recebe ofício de Kelps com liberação de emenda de R$ 350 mil para a saúde de Mossoró

De acordo com o prefeito, estes recursos serão utilizados no custeio da saúde para população de baixa renda da cidade. “É importante demais viu, Kelps, aqui a gente tem muitas dificuldades, são muitas as faltas e com certeza esse recurso vem somar a saúde pública aqui de Mossoró e a gente agradece aqui pelo trabalho”, agradeceu Allyson Bezerra.