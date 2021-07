Atendimentos oncológicos com crianças e adolescentes são retomados na AAPCMR

Os atendimentos oncológicos com crianças e adolescentes retornaram na Casa de Apoio ao Paciente com Câncer de Mossoró e Região (AAPCMR) nesta quarta-feira (21).

Paralisado desde outubro de 2020, devido a pandemia do coronavírus, os pacientes voltaram a ser atendidos, com o acompanhamento da médica oncologista, Dra. Edwis Serafim.

“No ano passado tivemos que paralisar os atendimentos devido a segunda onda da pandemia. Estamos retornando hoje, com pacientes de alta, quimioterapia, além de crianças hematológicas, que não possuem doenças malignas”, declarou a médica.

Entre as enfermidades, estão inclusas a anemia falciforme, hemofilia e púrpura. “Esperamos dar continuidade sem mais nenhuma paralisação por conta da pandemia. Alguns pacientes, quando não conseguem atendimento aqui, tem que ir para Natal. Agora, eles vêm até aqui, e já tem a medicação liberada, desde que tenha um médico prescrevendo”, disse, Dra. Edwis.

Rute Ferreira acompanhou o filho Marcelo Ferreira, de 13 anos. “A gente acompanha a doença e tem que ter o medicamento. A médica passa o remédio para ele ter o tratamento certo. O atendimento sempre é muito bom”, comentou,

Joseana Lopes acompanhou o seu filho, Alef Jackson, que já recebeu alta e agora segue sendo monitorado. “O atendimento aqui na casa de apoio é maravilhoso. Tanto eu, quanto meu filho somos sempre muito bem atendidos”, elogiou.

Os atendimentos oncológicos na AAPCMR seguem acontecendo neste mês de julho. A próxima data será no dia 28, também com Dra. Edwis Serafim. Já no dia 29, o médico oncologista Dr. Paulo Diogo atende na casa.