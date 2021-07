Educação e melhorias na mobilidade marcam 200 dias da Secretaria de Trânsito de Mossoró

A Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito, através da Gerência de Tráfego, divulgou nesta quinta-feira (22), o balanço das ações da pasta nos primeiros 200 dias do ano.

No início de 2021, por conta da pandemia, a secretaria contava apenas com o atendimento remoto. Alguns serviços essenciais estavam suspensos na unidade.

Com a diminuição de casos da Covid no município, a direção da unidade conseguiu retomar com agendamento, os atendimentos presenciais, seguindo todos os protocolos sanitários. Inicialmente, o atendimento contemplava apenas um período, por conta da alta demanda, foi ampliado para os dois turnos.

O titular da pasta, Cledinilson Morais, destacou a importância da ampliação do horário de atendimento presencial à comunidade.

“Quando iniciamos os trabalhos na secretaria, notamos a grande procura por nossos serviços. Já registramos 90 atendimentos somente em uma manhã. Com a flexibilização das restrições, a primeira ação de imediato foi de ampliar o horário de atendimento para os dois turnos”, pontuou.

“Prestamos diversos serviços à sociedade. Emitimos a carteira de estacionamento para o idoso, deficiente, realizamos atendimento para solucionar as dúvidas dos taxistas, mototaxistas, transportador de serviços escolares, entre outros”, enfatizou Luís Correia, diretor executivo de Mobilidade.

Para melhoria da mobilidade local, foram realizadas intervenções de urgência para frear o número de acidentes na malha viária. De maneira rápida, a Gerência de Tráfego realizou simulações no trânsito de um trecho da Avenida João da Escóssia.

Na região era recorrente o registro de colisão entre veículos. Após estudo de viabilidade técnica e execução do projeto elaborado pelo setor de engenharia da SESEM, o número de acidentes diminuiu consideravelmente.

CAMPANHAS EDUCATIVAS

O Departamento de Educação para o Trânsito desenvolveu várias ações com o objetivo de salvar vidas no trânsito. No mês de maio, o departamento desenvolveu o movimento Maio Amarelo, no qual tratou políticas de segurança viária, alertando a população sobre o alto índice de mortes por acidente no trânsito.

As ações no Maio Amarelo consistiram na apresentação lúdica de artistas locais em pontos estratégicos da cidade. Por conta da pandemia, as atividades foram desenvolvidas sem contato humano, respeitando as medidas de biossegurança e sanitárias.

A campanha de conscientização contou também com a participação do público em casa, por meio das redes sociais. Campanhas publicitárias nas redes do município destacaram a importância do respeito e responsabilidade no trânsito.

Instigando a conscientização por um trânsito mais seguro, o setor pedagógico deu continuidade às ações educativas. Novas sinalizações foram adicionadas na cidade, deixando a comunicação do condutor com o trânsito mais eficiente.

De forma ilustrativa, panfletos educativos foram distribuídos em pontos estratégicos. O material informava sobre as novas sinalizações e o comportamento correto para harmonia do trânsito.

Com o tema “No trânsito, sua responsabilidade salva vidas”, o Departamento de Educação para o Trânsito desenvolveu palestras e capacitações em empresas e escolas. A coordenadora do setor, Maribel Oliveira, destacou as ações do departamento nas instituições públicas e privadas da cidade.

“A secretaria desenvolve ações voltadas para todos os usuários do trânsito de Mossoró. Realizamos palestras em 5 escolas, contemplando 70 anos. As atividades também aconteceram em empresas, onde atingimos mais de 200 funcionários. No setor público, ministramos palestras nas secretarias de Saúde e Desenvolvimento Social”, enfatizou.

“As campanhas educativas sobre sinalização são muito importantes, pois orientam a população sobre aquela sinalização implantada. No trânsito é preciso conversar com a população, e uma forma que o Código Brasileiro de Trânsito encontrou para essa comunicação foi a sinalização. Se essa sinalização não está conseguindo conversar com o condutor é preciso haver a orientação”, ressaltou Luís Correia.

MOSSORÓ MOBILIDADE

Ainda no mês de maio, a Prefeitura de Mossoró lançou a campanha “Mossoró Mobilidade”. A consulta pública proporcionou aos mossoroenses a oportunidade de opinar sobre o trânsito da cidade. O diretor da pasta, Luís Correia, enfatizou que a ideia foi fundamental para melhorar a mobilidade local.

"Neste primeiro semestre levantamos várias informações e criamos uma base de dados. É de extrema importância que nós tenhamos estudo técnico, levantamento de dados, para que possamos tomar a melhor decisão. Foi desenvolvido o Mossoró Mobilidade, a campanha foi muito interessante pois abrimos o diálogo com a população. Escutamos os anseios da comunidade, foi possível saber os desejos do condutor, no que poderíamos melhorar. Aliado a base de dados que já temos levantado, a secretaria está aprimorando os projetos para aperfeiçoar o trânsito da cidade”, explicou Luís Correia.

Em busca de aperfeiçoar o trânsito de Mossoró e conhecer novos sistemas, o corpo técnico da SESEM realizou visitas técnicas a entidades públicas de cidades que se tornaram referência quando o assunto é mobilidade.

As duas grandes capitais, João Pessoa/PB e Fortaleza/CE, foram visitadas por engenheiros e diretores da pasta. Nas oportunidades, alguns projetos e sistemas foram estudados e brevemente serão executados na cidade.

“As visitas fazem parte do nosso planejamento, estamos buscando novas tecnologias e sistemas para implementar em nossa cidade. Queremos um trânsito mais seguro. Nosso principal objetivo é preservar vidas no trânsito”, enfatizou Cledinilson Morais.

O serviço de emergência da Gerência de Trânsito atendeu 2.414 ocorrências somente nos primeiros seis meses de 2021. Sendo 356 atendimentos referentes a controle de tráfego, orientando os condutores sobre vias alternativas e isolamento de área de acidentes.