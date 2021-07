Em processo de expansão, Sicoob Potiguar abrirá agência em Mossoró nos próximos meses

O Sicoob Potiguar está expandindo a atuação no Rio Grande do Norte para além de Natal. Uma das primeiras etapas desse processo de interiorização é a abertura de uma agência em Mossoró.

A cooperativa já começou a atuar na cidade no primeiro semestre e prevê para os próximos meses o início das obras da unidade.

A abertura da agência em Mossoró é cercada de grande expectativa por se tratar de uma cidade polo, que atende a muitos municípios da região oeste do estado, e que tem grande potencial de crescimento.

Segundo a Diretora Executiva do Sicoob Potiguar, Anacelly de Paula, enquanto a agência não é aberta, a cooperativa está com presença na CDL Mossoró.

“Poder apresentar o cooperativismo financeiro para as cidades do interior do nosso estado é uma necessidade. A interiorização será um divisor de águas para a cooperativa. Estamos muito empolgados em avançar nesse projeto. Levar justiça financeira para as pessoas e prosperidade para a comunidade é nosso propósito”, comenta a diretora.

Anacelly também destaca que a expansão do Sicoob Potiguar ajuda a impulsionar o estado, porque as sobras do balanço financeiro da cooperativa são distribuídas entre os associados, de modo que esse montante é distribuído na própria comunidade, fomentando assim a economia local.

“Devolver para o cooperado, de forma proporcional, sua participação nos resultados é pôr em prática a justiça financeira. Isso fortalece a economia local porque esse recurso volta para a comunidade onde a cooperativa está inserida, tornando um ciclo positivo para associado, cooperativa e comunidade”, explica.

A interiorização do Sicoob Potiguar é resultado da aprovação, por parte do Banco Central, do projeto de expansão da cooperativa.

Com essa autorização, o Sicoob Potiguar não apenas teve sua área de atuação ampliada, como também passou a atender um público maior, abrangendo servidores públicos norte-riograndenses das esferas federal, estadual e municipal, além de CNPJs de todo o estado.

O projeto de interiorização da cooperativa financeira potiguar está alinhado com o planejamento nacional do Sicoob, cuja preocupação é justamente chegar a públicos que o sistema financeiro tradicional não demonstra interesse em atender.

O Sicoob é a segunda instituição bancária com mais agências no país, atrás apenas do Banco do Brasil, que neste ano anunciou fechamento de agências no estado, inclusive na cidade de Mossoró.

O Sicoob Potiguar conta atualmente com três agências e um ponto de atendimento em funcionamento, todas em Natal: a sede no Alecrim, a agência no Tirol (recentemente reformada) e a unidade na avenida Roberto Freire, em Capim Macio, recém inaugurada.

Há ainda um ponto de atendimento na sede da Associação Médica, em parceria com esta e a Coopmed/RN (Cooperativa Médica do Rio Grande do Norte), também no Tirol.