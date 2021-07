5 escolas estaduais do Alto Oeste recebem R$ 10,1 milhões em benefícios

Em agenda na região do Alto Oeste potiguar, a governadora Fátima Bezerra vistoria obras físicas em cinco escolas que receberam investimentos do Governo do Rio Grande do Norte que somam R$ 10,1 milhões em ampliações, reformas e novos equipamentos. Quatro municípios foram contemplados: Venha Ver, Alexandria, Riacho de Santana e Almino Afonso. Os recursos foram viabilizados por meio do Projeto Governo Cidadão e pela Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (Seec) junto ao empréstimo com o Banco Mundial.



A primeira visita ocorreu nesta sexta-feira (23) no município de Venha Ver, onde a Escola Estadual João Soares de Souza ganhou ampliação, reforma e compra de equipamentos no valor total de R$ 1.502.582,25. Todo o investimento foi iniciado e concluído pelo atual Governo.



A unidade agora possui três salas de aula teóricas, três laboratórios, uma biblioteca e uma sala de recursos multifuncionais, além de todos os demais ambientes necessários para atender os 132 alunos do ensino médio e ensino médio noturno diferenciado.



Na ocasião, a governadora comentou a satisfação de poder entregar esses investimentos ao Alto Oeste na área à qual está diretamente ligada: “como professora que sou, me realizo ao poder entregar estas salas de aula renovadas, laboratórios que antes sequer existiam, equipamentos novos. Sei que agora novos horizontes se abrirão para crianças, jovens, professores e professoras que farão bom uso desse espaço.”



O secretário estadual Fernando Mineiro (Gestão de Projetos e Metas) destacou o trabalho integrado realizado pelo Projeto Governo Cidadão, do qual é coordenador, com a Secretaria Estadual da Educação. “Sob a orientação da governadora, estamos unindo forças para fazer uma verdadeira revolução na Educação do Rio Grande do Norte”, destacou.



Diretor da unidade, Ilderlânio Ferreira disse o que representam os investimentos. “Nunca imaginamos uma revolução dessa em nossa escola. Agora temos o ambiente ideal para fazer ainda mais pela educação em nossa cidade.”







40 escolas reformadas

O Governo do Estado aplicou, via Projeto Governo Cidadão e SEEC, R$ 87,7 milhões na reforma e ampliação de 40 escolas em 32 municípios potiguares, beneficiando mais de 20 mil estudantes.



A João Soares de Souza é uma das 36 já concluídas (35 entregues, com esta unidade, e uma a ser entregue neste sábado, em Alexandria). Há outras três em obras e mais uma última a ser licitada.



Por meio de recursos viabilizados pelo Projeto, o Governo do Estado investe mais de R$ 18 milhões no setor de Educação na região do Alto Oeste. São 14 ações de ampliação, reforma e equipagem de escolas em 7 municípios (Alexandria, Almino Afonso, Frutuoso Gomes, Lucrécia, Major Sales, Marcelino Vieira, Martins, Riacho De Santana, Tenente Ananias e Venha Ver).



Ao todo, os investimentos do Governo do Rio Grande do Norte, via Projeto Governo Cidadão, contemplam 25 dos 30 municípios do território do Alto Oeste e somam, até agora, R$ 51,4 milhões. Até dezembro de 2018, foram concluídas ações no valor de apenas R$ 12,2 milhões. E a partir de 2019, as ações concluídas e em execução já somam R$ 39,2 milhões.







São Miguel terá escola profissionalizante

Já no município de São Miguel, a governadora Fátima Bezerra visitou possíveis terrenos que a Prefeitura pode ceder ao Estado para a construção de mais uma escola profissionalizante, já anunciada pela governadora.



O Governo do RN planeja expandir a rede de ensino profissionalizante com 12 novas escolas estaduais. Nas localidades onde o Estado não conta com terreno próprio, a SEEC tem realizado tratativas com o município para identificar espaços apropriados para receber as instituições.



A rede estadual conta com 63 unidades de ensino que ofertam cursos técnicos, sendo oito centros estaduais de educação profissional. Outros dois CEEPs, em Assu e Macaíba, já estão finalizados e começarão a funcionar ainda em 2021. Nesses centros, os cursos ofertados têm duração de 4 anos, sendo integrados ao ensino médio.



Também participaram do evento, além dos já citados, deputado estadual Raimundo Fernandes; secretários estaduais - Jaime Calado (Sedec), Aldemir Freire (Seplan) e Alexandre Lima (Sedraf), Socorro Batista (secretária adjunta do GAC); César Oliveira (diretor da Emater); Gilton Sampaio (diretor presidente da FAPERN); Aparecida Vieira (Diretora da 15ª Dired - Pau dos Ferros); Flaubert Torquato (chefe de gabinete da Seplan); Benaldo Medeiros (assessor do GAC); o prefeito de Venha Ver, Dr. Cleiton; o ex-prefeito de Portalegre, Neto da Emater.



Somente via Governo Cidadão, o Poder Executivo Estadual está investindo em Venha Ver o total de R$ 2,5 milhões em 6 ações que inclui a escola e 5 subprojetos de Sistemas de Abastecimento e Tratamento de Água (R$ 1.048 milhão), todos iniciados neste governo e já concluídos.



A agenda de vistorias e entregas de escolas da equipe governamental seguirá pelos demais municípios neste sábado (24).