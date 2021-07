Hapvida apresenta novo Vice-Presidente de assuntos corporativos

Em busca de processos cada vez mais robustos e estruturados de governança, o Sistema Hapvida apresenta ao mercado o seu novo Vice-Presidente de Assuntos Corporativos, Fábio Selhorst.

A contratação está em linha com a estratégia de crescimento da companhia que fechou o 1T2021 com receita líquida de R$ 2,3 bilhões, crescimento de 11,8% com relação ao mesmo período do ano passado.

Para suportar esse crescimento, a estrutura de gestão do Sistema Hapvida vem passando por importantes evoluções na direção de melhores práticas em diversos setores que inclui ainda um alinhamento cada vez mais rigoroso em compliance, técnicas regulatórias, riscos e segurança da informação.

“Minha principal missão dentro da companhia é gerir essas áreas, alinhadas com os objetivos de governança, processos corporativos, dando ainda mais rigor às questões jurídicas e de compliance, segurança de dados e regulação junto aos órgãos responsáveis. Um desafio alinhado com o compromisso de cuidar cada vez mais de aspectos que oferecem segurança aos beneficiários e toda a cadeia envolvida no sistema”, afirma Selhorst.

Formado em direito pela PUC/SP - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e com especialização em Gestão e Liderança Corporativa e Estratégica pela IMD Business School/Suíça, Fábio Selhorst aporta uma expertise de mais de 25 anos adquirida em passagens por empresas de diversos setores da economia como MOVER, InterCement, Camargo Corrêa, General Motors, Siemens, ABB, CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, Pinheiro Neto Advogados entre outros, onde exerceu cargos de vice-presidência, membro do conselho administrativo e diretoria.

“Entro para o setor de saúde suplementar com o pé direito, em uma empresa estruturada e em franco crescimento. Será um prazer contribuir estrategicamente para um segmento que proporciona a elevação da qualidade dos serviços em saúde e a melhoria da qualidade de vida de milhares de brasileiros, todos os dias”, completa o executivo.

https://www.linkedin.com/in/fabioselhorst/

SOBRE O SISTEMA HAPVIDA

Com mais de 7,1 milhões de clientes, o Sistema Hapvida hoje se posiciona como um dos maiores sistemas de saúde suplementar do Brasil presente em todas as regiões do país, gerando emprego e renda para a sociedade.

Fazem parte do Sistema as operadoras do Grupo São Francisco, RN Saúde, Medical, Grupo São José Saúde, Grupo Promed, além da operadora Hapvida e da healthtech Maida.

Atua com mais de 37 mil colaboradores diretos envolvidos na operação, mais de 15 mil médicos e mais de 15 mil dentistas.

Os números superlativos mostram o sucesso de uma estratégia baseada na gestão direta da operação e nos constantes investimentos: atualmente são 47 hospitais, 201 clínicas médicas, 45 prontos atendimentos, 173 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial.