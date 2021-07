Prata no skate, Rayssa Leal se tornou a brasileira mais jovem a conquistar uma medalha olímpica

Após iniciar as disputas com uma medalha de prata conquistada por Kelvin Hoefler, o skate brasileiro escreveu mais um capítulo na história das Olimpíadas na manhã desta segunda-feira (26) no Japão com a Seleção Brasileira Olímpica de Street.

Aos 13 anos, Rayssa Leal “Fadinha” conquistou a prata e se tornou a brasileira mais jovem a conquistar uma medalha olímpica. Leticia Bufoni (9ª) e Pâmela Rosa (10ª) também representaram o Brasil nos Jogos de Tóquio e ficaram muito perto das 8 finalistas.

Pâmela Rosa, na bateria 3 das classificatórias, foi a primeira das brasileiras a entrar nas disputas. Rayssa Leal e Leticia Bufoni dividiram a bateria 4, a última das classificatórias.

A final foi disputada em uma bateria única com as 8 melhores skatistas da primeira fase.

Nas Olimpíadas, Street e Park contam com 20 skatistas por categoria (Feminino e Masculino). As disputas são divididas em classificatórias e final (os 8 melhores), com as duas fases acontecendo em um mesmo dia. No total, serão quatro dias de competição (um para cada modalidade e categoria).

O Street seguiu o formato do circuito mundial, com duas voltas de 45 segundos e 5 tentativas de manobra. A nota final de cada skatista é composta pela somatória das 4 maiores notas.

No masculino, Giovanni Vianna e Felipe Gustavo também representaram o Brasil.

O skate brasileiro confirmou o limite de 12 vagas por país nas Olimpíadas. O feito foi alcançado somente por Brasil e Estados Unidos.