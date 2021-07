Aquece Mossoró: presidentes do CDL e Sindivarejo esperam dobrar vendas de outros anos

Os presidentes da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL-Mossoró), Stênio Max, e do Sindicato do Comércio Varejista de Mossoró (Sindivarejo Mossoró), Michelson Frota, concederam entrevista ao Portal Mossoró Hoje, nesta quinta-feira (29).

Na oportunidade, falaram sobre a Campanha Aquece Mossoró 2021, que será realizada entre os dias 30 de outubro e 27 de novembro.

De acordo com Stênio, a expectativa é que as vendas deste ano movimentem em torno de R$ 100 milhões no comércio de Mossoró, o dobro do que foi movimentado no ano de 2019.

A campanha, realizada anualmente, tem o objetivo de movimentar a economia local através da realização de diversas ações de estímulo ao consumo. Este ano terá, ainda, a missão de reaquecer o setor produtivo, que vem sendo tão castigado em virtude da pandemia.

Ainda de acordo com Stênio Max, a edição 2021 do Aquece Mossoró vem com uma série de novidades para incentivar ainda mais as vendas. Uma delas é o sorteio de dois veículos novos entre os participantes da promoção, que será realizado ao final da promoção.

Outra novidade é que todos os lojistas que aderirem à campanha terão prêmios menores para sortear entre os seus clientes, oportunizando mais pessoas a ganharem. A expectativa é que sejam realizados entre 200 e 300 sorteios.

Entre os prêmios estão tanques de combustível e 1 ano de feira grátis para cada rede de supermercado participante, conforme explicaram Stênio e Michelson.

Nesta quarta-feira (28), eles estiveram reunidos com a governadora Fátima Bezerra, em Natal, para tratar do apoio do Estado à Campanha.

Michelson ressaltou que o avanço da vacinação vem trazendo grandes expectativas ao setor produtivo, possibilitando uma retomada mais rápida da economia.

Lembrou que, também nesta quarta, foi anunciada a possibilidade de retomada de eventos com até 150 pessoas no município, uma grande alegria para os produtores de eventos e donos de bares e restaurantes de Mossoró, que foram os mais afetados pela pandemia da covid-19.

Michelson ainda afirmou que todos voltaram do encontro com o governo do estado muito entusiasmados e com muitas ideias para reaquecer a economia. Disse que o Aquece Mossoró deste ano será a maior campanha de prêmios do estado, passando, inclusive, a campanha de Natal.