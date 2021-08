Novo sistema deixa mais transparente o pagamento de horas extras e plantões de servidores

O modelo a ser adotado pela prefeitura de Mossoró tem como base a efetuação do pagamento pelo serviço realizado e não visando uma realização prevista. De acordo com o secretário de Planejamento, Frank Felisardo, o novo sistema de pagamento vai facilitar e melhorar, por exemplo, a disponibilidade de profissionais de saúde nas unidades de atendimento, garantindo um melhor uso dos recursos municipais no pagamento dos plantões, horas extras e adicionais de carga horária cumpridas.