“É lamentável o esvaziamento da oposição na CPI da Arena”, diz Isolda

A deputada estadual Isolda Dantas (PT) considerou lamentável o esvaziamento da sessão da CPI da Arena das Dunas, que aconteceria às 15h30 desta terça-feira, 3, com o primeiro depoimento.

Dos cinco deputados que são membros da comissão, apenas Isolda - que é a relatora da CPI - e o deputado Kleber Rodrigues (PL) compareceram.

“É lamentável o esvaziamento da oposição que aconteceu hoje na CPI da Arena das Dunas. A gente fica sem saber qual o motivo que isso aconteceu, porque a sessão de hoje foi marcada com a presença de todos os deputados na última sessão antes do recesso”, declarou a deputada.

A CPI que investiga o contrato entre o Governo do Estado e a Arena das Dunas, começaria a ouvir os depoentes nesta terça. O primeiro seria o controlador-geral do Estado, Pedro Lopes, responsável pela auditoria.

Segundo a auditoria, o contrato tem supostas irregularidades que poderiam gerar prejuízo de R$ 421 milhões para o Estado. “Em condição de relatora, pedi desculpas a Pedro Lopes, que compareceu à sessão no horário marcado”, disse Isolda.

A convocação de Pedro Lopes aconteceu na última sessão da CPI da Arena, no dia 13 de julho, antes do recesso parlamentar, com a presença de todos os membros.

Além dele, o auditor de controle interno do Estado, Marcos José Fagundes, foi convocado para depor nesta quarta-feira, 4. O depoimento está mantido. “Estarei aqui e espero que a oposição também esteja”, concluiu Isolda.