Mossoró aguarda a chegada de novas doses de vacinas para continuar a aplicação da D1

De acordo com a secretaria de saúde, todo o estoque disponível no município para aplicação da D1 foi utilizado nos últimos dias. A grande procura pelos imunizantes nos ginásios do SESI e no Municipal de Esporte Pedro Ciarlini levou, nesta quinta-feira (5), à provisória interrupção da aplicação de D1. "Aguardamos chegar mais vacinas que já estão no Rio Grande do Norte e a caminho dos municípios do interior. Logo que recebermos os imunizantes na II URSAP, vamos fazer a distribuição para os centros de vacinação para que a D1 seja retomada", disse Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.

O município vacina mediante a disponibilidade de doses e agora aguarda para hoje à tarde a chegada de uma nova remessa.

O município, no entanto, segue vacinando com a D2 (segunda dose). "Não há falta de segunda dose e aguardamos as pessoas que ainda não tomaram a última dose da vacina para que elas encerrem o ciclo de imunização.

O RN recebeu ontem (4) 20.400 doses de vacinas Coronavac/Butantan e mais 38.610 da Pfizer. As primeiras chegaram por volta do meio dia, enquanto as segundas desembarcaram no Aeroporto de Natal no período da tarde.

Metade do lote da Coronavac e a totalidade dos imunizantes da Pfizer são para a primeira dose contra a Covid-19, o que ampliará as faixas etárias de potiguares que começarão seu esquema vacinal.

