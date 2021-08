Fátima visita escola e entrega obras com Senador Jean em Assu, Macau e Alto do Rodrigues

A governadora Fátima Bezerra e o Senador Jean cumprirão agendas nas regiões do Vale do Açu e Salineira a partir desta sexta-feira (5). Entre inaugurações de obras e visita a prédios públicos, os dois vão passar pelos municípios de Assu, Macau e Alto do Rodrigues.

“Estamos sempre ao lado da governadora Fátima, que tem realizado excelente trabalho em prol do povo do Rio Grande do Norte. A cada viagem dessa, acompanhamos de perto mais realizações dela e sua equipe que impactam diretamente na vida das pessoas”, declarou o Senador Jean.

Nesta sexta (5), eles começam a viagem pela cidade de Alto do Rodrigues, na zona rural. A primeira parada é a estrada RN-118, onde um canal de irrigação que foi recuperado pelo governo será entregue.

Na sequência, a governadora e o senador seguem para uma visita à sede da Associação do Distrito Industrial do Baixo Açu (Diba). Ainda por lá, serão entregues títulos de regularização fundiária, dentro do programa “Minha Terra Legal”.

A governadora Fátima Bezerra e o Senador Jean também visitarão um assentamento do MST. Depois, os dois irão, junto com a comitiva, para Assu, onde visitarão o local em que será instalado o Santuário Irmã Lindalva e também inauguram unidades da Junta + Fácil e da Sala do Empreendedor.

No sábado (5), o destino é Alto do Rodrigues, para visita ao Centro Estadual de Educação Profissional Professora Maria Rodrigues Alves. O município seguinte é Macau, com agenda marcada na Central do Cidadão.

“A visita aos municípios para ouvir as demandas das prefeitas e prefeitos e das comunidades é parte do nosso trabalho. No nosso mandato no Senado Federal, trabalhamos assim: ouvindo o povo e realizando ações para melhorar a vida dos potiguares”, afirmou o Senador Jean.