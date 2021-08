Olimpíadas: vôlei femino passa para a final e garante medalha para o Brasil

A seleção feminina venceu a Coreia do Sul por 3 sets a 0 e garantiu vaga na final das Olimpíadas de Tóquio, o que já garante ao time, no mínimo, a medalha de prata. Na briga pelo ouro, mais uma vez, vai encarar os Estados Unidos, que bateram a Sérvia na outra semifinal. A final acontece no domingo (8), à 1h30 (horário de Brasília).