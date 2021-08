“Jean é o homem da energia e do desenvolvimento”, afirma Fátima Bezerra

“E tá aqui o homem da energia, nosso querido companheiro Senador Jean Paul, a quem o estado deve muito. Não só pelo mandato que ele faz, um mandato atuante, comprometido com o Rio Grande do Norte como senador, mas pelo que ele já fez enquanto secretário de Energia, preparando as bases para o RN continuar voando. Nós continuamos liderando o ranking da produção de energia eólica do país”, declarou a governadora Fátima Bezerra.

A governadora Fátima Bezerra lembrou nesta sexta-feira (6) do trabalho do Senador Jean, ainda quando secretário de Energia, nos primeiros projetos para colocar o Rio Grande do Norte na rota da produção eólica.

Em sua fala na inauguração da sede da “Junta + Fácil”, em Assu, Fátima comemorou os números de geração de energia eólica do estado potiguar, que recentemente atingiu a marca de produção de 6Gw. O RN também é o estado com mais projetos selecionados para captação de investimentos no setor de energias renováveis.



“E tá aqui o homem da energia, nosso querido companheiro Senador Jean Paul, a quem o estado deve muito. Não só pelo mandato que ele faz, um mandato atuante, comprometido com o Rio Grande do Norte como senador, mas pelo que ele já fez enquanto secretário de Energia, preparando as bases para o RN continuar voando. Nós continuamos liderando o ranking da produção de energia eólica do país”, declarou a governadora Fátima Bezerra.



Fátima e Jean visitaram nesta sexta (6) a região do Vale do Açu, em uma agenda de inaugurações de obras e diálogos com lideranças políticas e com a população das cidades.