Massoterapeuta ensina massagem indiana para acalmar bebês recém-nascidos

A massoterapeuta integrativa Yochabel Campelo ensinou as mamães a realizarem a massagem nos recém-nascidos. Ela acrescenta que o vínculo com a criança é o maior diferencial para que a atividade obtenha o resultado esperado. “A shantala é uma massagem que a gente realiza em bebês. E as mães são seres mais indicados para fazer essa massagem. Isso é o mais interessante. Para se fazer a massagem shantala precisa ter vínculo com a criança, por isso que deve ser feito pela mãe, pelo pai, pela avó. Precisa ser alguém muito próximo da criança”.

O Centro de Referência da Assistência Social do bairro Bom Jesus recebeu nesta sexta-feira, 6, as primeiras ações do Mês da Primeira Infância. Uma delas foi a shantala, massagem indiana excelente para acalmar o bebê. Essa massagem pode ser feita desde o 1º mês de vida. Cada movimento deve ser repetido cerca de 3 a 4 vezes.

A enfermeira destaca ainda que a massagem deve ser realizada com movimentos leves para que as crianças fiquem relaxadas. Essa massagem gera estímulos táteis, cerebrais e motores no bebê, o que pode melhorar a saúde digestiva, respiratória e circulatória.

“A massagem é sempre feita com movimentos muito leves, delicados que remeta segurança à criança. A gente não pode usar movimentos fortes e bruscos, isso pode assustar a criança. A gente faz esse movimento em cada partezinha do corpo, no rosto, nos braços, nas mãos, nas pernas e na barriguinha. O principal benefício é o relaxamento. As crianças ficam extremamente relaxadas, a qualidade do sono melhora, as cólicas diminuem bastante. As cólicas diminuem consideravelmente”, explica.

OUTRAS AÇÕES

A atividade desta sexta-feira no CRAS Bom Jesus também teve uma palestra sobre pré-natal, C&D e puerpério. A responsável pela palestra foi a enfermeira da Unidade Básica de Saúde Dr. Antônio Soares Júnior, Jaíza Pontes. Ela destacou a importância da realização do pré-natal adequado.

“Estamos aqui reforçando a importância do pré-natal de forma integral e também no crescimento e desenvolvimento da criança, que é muito importante. A gravidez não é uma doença é um processo de transformação. Se você está acompanhando e detectar alguma alteração pode intervir e prevenir de algumas alterações que podem levar complicações tanto à criança como à gestante. Quanto mais cedo for captada essa gestante melhor para a mãe e à criança”, explicou.

Houve ainda a atualização do cartão de vacina. Jaíza Pontes disse que praticamente nenhuma criança que participou da atividade desta sexta-feira estava com o cartão de vacina atrasado.

“Nós estamos só fortalecendo isso. Trabalhamos diariamente, não só de forma pontual. Vimos aqui que praticamente nenhuma criança que veio hoje aqui estava com o cartão de vacina atrasado, mas mesmo assim a gente fortalece essa importância. A imunização é promoção à saúde.

Mossoró foi o primeiro município do Brasil a formalizar adesão ao programa Primeira Infância, do Ministério da Cidadania. Titular da Secretaria de Desenvolvimento Social, Janaína Holanda enfatizou que agosto é um mês muito especial. Ele é voltado para as crianças, em especial às de 0 a 6 anos.

“Mossoró foi a primeira cidade do Brasil a aderir a esse programa. Agosto é um mês muito especial porque estamos fazendo o Mês da Primeira Infância, a Semana do Bebê, o mês de amamentação. Ele é voltado para as nossas crianças, em especial, às de 0 a 6 anos de idade”.

Uma série de ações serão realizadas nos Centros de Referência da Assistência Social (CRASs), nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas escolas do município até o fim deste mês.

“Teremos um mês de atividades em todos os equipamentos sociais. Hoje aqui no CRAS tivemos o banho de ofurô, shantala, atividades educativas em parcerias com a Secretaria da Educação e da Saúde, onde uma enfermeira veio e deu orientações às mães quanto aos cuidados necessários para se ter uma vida saudável. Sabemos que a primeira infância é a fase mais importante na vida do ser humano”, destacou a coordenadora do CRAS Bom Jesus, Maraísa Silva.