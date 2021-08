4.428 doses contra a covid19 aplicadas no final de semana em Mossoró-RN

Trabalho foi realizado no sábado nos Ginásio do Sesi e Municipal, para quem tinha 25 anos ou mais. No domingo, os trabalhos se concentraram no Ginásio Municipal, vacinando mossoroenses com 23 anos ou mais. Nesta segunda-feira, 9, as vacinas serão aplicadas no Sesi e no Ginásio Municipal. Quem está em tempo de tomar a segunda dose, deve procurar as UBS.

Os vacinadores conseguiram aplicar 4.428 doses de vacina contra a covid19 neste final de semana em Mossoró.

No sábado, 7, funcionaram dois postos de vacinação , no Ginásio do Sesi Clube e no Ginásio de Esportes Pedro Ciarlini.

Até sábado, estavam sendo vacinados mossoroenses com 25 anos ou mais sem comorbidades.

No domingo, o prefeito Allyson Bezerra convocou quem tinha 23 anos ou mais para tomar a vacina no Ginásio Municipal.

Ainda com as doses que chegaram durante o final de semana (17.867), será possível dá continuidade a vacinação nesta segunda-feira, 9.

Ainda com faixa de 23 anos mais, serão vacinados no Ginásio do Sesí e no Ginásio Municipal, começando sempre de 8 horas da manhã.

Isto para quem deve receber a primeira dose contra a covid19. Quem precisa tomar a segunda dose, deve procurar as UBS.

Para se vacinar, é preciso ter em mãos documento pessoal original e copias, que deve ser anexado a comprovante de residência.

Para agilizar o processo, o cidadão pode fazer o cadastro no site RN Mais Vacina, do Governo do Estado.





Solidariedade

A Secretária Municipal de Saúde, Morgana Dantas, destaca que é importante que o cidadão que quiser e puder doar levar um alimentos não perecíveis ou frascos de café solúvil ou de maionese. Os alimentos são para doar para famílias carentes e os frascos para ajudar na coleta de leite humano para o Banco de Leite de Mossoró.