Comissão aprova PLs que beneficiam a mulher potiguar e agricultores familiares

De autoria do deputado Souza, a Comissão de Administração, Serviços Públicos, Trabalho e Segurança Pública da ALRN aprovou o Projeto de Lei do deputado Souza, que institui o Selo dos Produtos da Agricultura Familiar do RN (SAF/RN). O selo visa promover a simplificação da certificação dos produtos produzidos por agricultores familiares do estado; A comissão também aprovou dois projetos de Isolda Dantas, que institui o Observatório do Trabalho da Mulher Potiguar e o programa de incentivo de crédito à mulher no RN.