“É ampliação do acesso para os usuários”, diz Maura Sobreira sobre reversão de leitos no HRTM

O Governo do RN e a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) seguem ampliando a rede de assistência à saúde para população em todo estado, tendo em vista a redução no quadro pandêmico no Rio Grande do Norte e evolução da campanha estadual de vacinação.

Assim, dando continuidade ao avanço na reversão dos leitos Covid em leitos de UTI Geral para atendimento de outras patologias, o Hospital Regional Tarcísio Maia está triplicando a oferta de leitos de UTI Geral na região Oeste.

No início da gestão, o Hospital Tarcísio Maia contava apenas com nove leitos de UTI Geral. Agora, a unidade hospitalar passa a contar com 30 leitos de UTI Geral e cinco leitos semi-intensivos, financiados e custeados pelo Governo do Estado.

“Isso é um feito. É mais do que triplicar a oferta de leitos de UTI Geral. É ampliação do acesso para os usuários”, informou a secretária-adjunta de saúde, Maura Sobreira.

Vale destacar que o Tarcísio Maia tem realizado um importante papel no enfrentamento à Covid, especialmente para os usuários da região Oeste.

A unidade permanecerá com leitos clínicos, porém diante da redução na taxa de ocupação, está passando a atender a demanda de UTI Geral.

Hoje (10), a taxa de ocupação de leitos críticos na região Oeste está em torno de 36,5%. Há um mês, a região Oeste registrava uma taxa de ocupação por volta dos 73%. E, no início de junho, um dos momentos mais críticos da pandemia neste ano, a ocupação na região atingiu uma média de 99% de ocupação.

De acordo com dados da ferramenta Coronavírus RN, desenvolvida pelo Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LAIS/UFRN), em Mossoró, no dia 06 de junho, a média móvel de casos nos 7 dias era é de 110,14 casos/dia; em julho, caiu para 40,57 casos/dia; e, atualmente, a média móvel é de 2,86 casos/dia.

Segundo o RN + Vacina, em Mossoró, mais de 164.883 mil pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19 e outras 4.690 receberam a dose única; mais de 55.053 mil pessoas já estão totalmente vacinadas.

PANORAMA

A diminuição do número de casos de covid-19, a reversão de leitos e o encerramento de contratos estão entre os fatores que permitiram o direcionamento de recursos financeiros e humanos para outras áreas assistenciais, com a manutenção das baixas taxas de ocupação nas unidades.

Durante o pico da pandemia, mais de 880 leitos Covid entre críticos e clínicos estiveram destinados ao atendimento de pacientes com a Covid-19.

Hoje, são 652 leitos e parte desses leitos foram revertidos para outras patologias. Mesmo com a transformação dos leitos, a taxa de ocupação no estado vem se mantendo abaixo dos 40%.

Todas as orientações a serem seguidas pelas unidades, os cuidados para garantir o atendimento seguro e os processos a serem realizados pelo Complexo Estadual de Regulação do RN foram elaborados de modo a garantir o acesso transparente e regulado aos procedimentos, com acompanhamento desde a regulação até a marcação do retorno no paciente após a cirurgia.

“Todo o planejamento, incluindo o monitoramento dos estoques de insumos disponíveis, vai permitir a vazão, de forma gradativa, da fila de espera por cirurgias”, explica a secretária adjunta da Sesap, Maura Sobreira.

Embora não tenham sido suspensas em sua totalidade, o ritmo de realização dessas cirurgias precisou ser alterado em virtude das mudanças no cenário pandêmico da covid-19, diante da necessidade de garantir leitos e insumos para as vítimas do coronavírus, além de preservar a segurança de pacientes e profissionais de saúde.