"Vamos lutar no senado pela volta da Petrobrás ao RN" diz Jean Paul

O senador Jean gravou um vídeo em frente a Base 34 da Petrobras, durante sua visita a Mossoró neste final de semana. Jean comentou sobre a saída da Petrobrás de Mossoró e afirmou que vai lutar no senado pela volta da Petrobrás já em 2023.

O senador Jean Paul (PT-RN), que é especialista na área de petróleo, gás e energias renováveis, diz que vai trabalhar para a Petrobras voltar a investir e produzir no Rio Grande do Norte - RN logo a partir de 2023.

Ele vê a companhia como uma empresa do governo que pode ser usada como meio de transformação social.

“A notícia triste é que a Petrobras está abandonando, deixando Rio Grande do Norte, espero que não seja definitivamente, mas vamos trabalhar para que ela volte aqui para o estado, a Petrobrás é um patrimônio do RN” comenta.





O senador Jean gravou um vídeo em frente a Base 34 da Petrobras, durante sua visita a Mossoró neste final de semana, onde realizou visitas a lideranças políticas locais, discutindo investimentos que possam desenvolver o crescimento econômico e social da região.

Segundo Prates, as operações em terra, nos sertões, na Amazônia, no xisto betuminoso da bacia do Paraná, estão sendo vendidas integralmente.



"Toda a infraestrutura que está sendo colocada à venda, as refinarias, gasodutos, e demais ativos, estão condenados ao sucateamento, nas mãos de operadores menos preocupados com a segurança industrial e com o meio ambiente. É uma pena que a Petrobras se retire desse ambiente operacional tão importante para o Brasil”, lamenta o senador.

Jean comentou ainda sobre a venda da refinaria Clara Camarão, que faz parte do polo industrial de Guamaré, no Rio Grande do Norte. Em 2020, a Petrobras anunciou que colocou à venda 26 campos terrestres e em águas rasas, além da Refinaria Clara Camarão.

“Aqui no Rio Grande do Norte, também está sendo vendida a refinaria Clara Camarão, a nossa refinaria aqui de Guamaré, nós vamos brigar para que ela não saia, nós vamos lutar no Senado Federal para que ela volte ao RN em 2023. Nós não queremos que a Petrobras saia do Rio Grande do Norte e vire uma sucata, uma mera lembrança, nós queremos a Petrobras permaneça no Rio Grande do Norte e no Nordeste” destaca Jean Paul.

A Refinaria Potiguar Clara Camarão (RPCC), com capacidade instalada de 39.600 bpd, três UPGNs com capacidade para 1.800 mil m3/ de estações de compressão de gás de coleta para carga da UPGN, compressores de gás lift e compressores para exportação de gás residual.