Do Palácio da Resistência ao Centro de Operações Mundial da Voltália, em Mossoró-RN

A agenda do Senador Jean Paul Prates também contou com visita a UERN, ao Hospital Tarcísio Maia, ao mercado da Cobal, a Fazenda São João, ao Sítio Picada I, e esteve na casa da eleitora Genir Brito, no Abolição III. Ao prefeito Allyson Bezerra, o senador Jean Paul Prates propôs parceria para instalar em Mossoró, nas escolas, o projeto Areninhas Potiguares nas escolas

O senador Jean Paul Prates passou o final de semana em Mossoró, visitando amigos e lideranças políticas locais, discutindo investimentos que possam desenvolver o crescimento econômico e social do município de Mossoró e a região, em especial na saúde e na educação de nível superior. Falou também sobre esportes.

Nesta segunda-feira, 9, foi recebido pelo prefeito Allyson Bezerra, que cobrou emenda de bancada. Prates ressaltou que já destinou para Mossoró R$ 2,2 milhões, em sua grande parte para investir em saúde, e propôs parceria para implantar o projeto Areninhas Potiguares nas escolas de Mossoró.

Antes, sexta-feira, dia 6, o senador acompanhou a governadora Fátima Bezerra na implantação da II Etapa do Distrito Irrigado do Vale do Açu e também do lançamento de uma policlínica no município de Assu. Na passagem pelo Vale, a governadora elogiou o trabalho de Jean Paul.

Veja mais

Governadora anuncia policlínica em Assu

Veja mais



Governo espera gerar até 6 mil empregos no Distrito Irrigado do Vale do Açu

Veja mais



Jean é o homem da energia e do desenvolvimento, diz Fátima Bezerra

No sábado, 7, esteve na Rádio Difusora de Mossoró, ocasião que conversou com os jornalistas Paulo Linhares, Wellington Linhares e William Robson. Falou da futura campanha política que se aproxima, do cenário político complicado em Brasília e suas perspectivas para futuro.



Antes, ainda no sábado, o senador Jean Paul Prates esteve no assentamento da Fazenda São João, conversando com os moradores . Recebeu o pedido de ajuda para conseguir o título das terras dos moradores do assentamento. Eles reclamam que lutam por estes títulos há 15 anos.





Ainda no sábado, o senador concedeu outra entrevista. Desta vez aos jornalistas Ana Lesnovski e Alvaro Borba, do Canal Meteoro. Logo no início da entrevista, Jean Paul Prates contou um pouco de sua carreira atuando no ramo do petróleo em vários países do mundo e sua passagem para atuar na área em energias renováveis no Rio Grande do Norte.

Prates mostrou, em detalhes, o caso do sujeito que reivindica na Justiça os direitos de ser o super-homem e as instituições fajutas criadas, já em 2021, inclusive envolvendo no nome do presidente Bolsonaro, para vender vacinas ao Ministério da Saúde. Falou ainda sobre o que causou cinco vezes mais mortes por covid19 no Brasil em comparação ao restante do mundo.

Entrevista imperdível





No domingo, o senador esteve na Cobal. Conversou com os comerciantes, entre eles Thiago do Morango, Dona Fátima e Chico do Peixe. Thiago é um jovem empreendedor, que começou vendendo uma caixinha de morango e hoje chega a negociar até 600 caixas por mês. Com Chico do Peixe, o senador ouviu conselhos do que Mossoró precisa.

Por volta de meio dia, concedeu entrevista ao radialista Dantas Junior, da FM 105, sobre futebol. O senador Jean Paul Prates já foi dirigente do Alecrim, em Natal, e busca meios de fortalecer a prática de esportiva no Rio Grande do Norte, através de competições e a implantação do Programa das Areninhas Potiguares.

Em seguida, o senador esteve na localidade de Picada Primeira. Na ocasião, almoçou e conversou com os moradores sobre possíveis investimentos para desenvolver a zona rural. Ainda no domingo, o senador visitou o Hospital Regional Tarcísio Maia, conhecendo a conversão das UTIs covid19 em UTI geral.





Ouviu da diretora geral Herbenia Ferreira, a idéia de colocar placas solares no teto da HRTM e, assim, conseguir reduzir os custos de mais ou menos R$ 100 mil reais por mês na conta de energia. Ainda no HRTM, o senador se somou ao movimento dos enfermeiros em prol da aprovação do projeto de lei, no Congresso Brasileiro, que regula a profissão no País. Por telefone, falou com o colega Fabiano Contarato e colocou as enfermeiras em contato com autor do projeto.

Na manhã desta segunda-feira, 9, Prates, voltou a falar sobre esportes com o prefeito Allyson Bezerra. Ele destacou as areninhas Potiguares e a ideia de criar uma competição estadual de futebol entre equipes formadas nas cidades. Na ocasião, entregou ao prefeito os ofícios informando os recursos que foram destinados para Mossoró, cerca de R$ 2,2 milhões.

O prefeito Allyson Bezerra cobrou do senador Jean apoio com emenda de bancada. Ele lembrou que a classe política culturalmente não passa da reta tabajara na direção do Interior do Rio Grande do Norte. Prates destacou o trabalho (tratativas em Brasília) que realiza em Brasília para conseguir a duplicação da BR 304, começando por Mossoró na direção de Natal. Ele defende a interiorização dos investimentos nas áreas de geração de energia e produção.





O prefeito Allyson Bezerra assumiu no início de 2021 a Prefeitura de Mossoró. Mostrou que havia um rombo de quase R$ 1 bilhão em dívida e problemas estruturais e administrativos a perder de vista. Ainda no início da gestão, avisou que ia ficar conhecido como prefeito pidão, tanto do Governo do estado como do Governo Federal.

Ainda nesta segunda-feira, Prates visitou os Centro de Operação Municipal da Voltália, instalado perto da UERN, em Mossoró. Ficou impressionado com alta tecnologia utilizada pelo Centro de Comando e a mão de obra formada por jovens que se estudaram no Instituto Federal de Educação Tecnológica.





Por curiosidade, o senador viu nos comentários de uma das postagens do Portal MOSSORÓ HOJE, no Instagram, que a professora Genir Brito queria conhece-lo. Foi pessoalmente a casa da professora, no Abolição III, conhecê-la e terminou descobrindo, logo a lado da casa, o Bar do PT.

O senador conversou com a deputada Isolda Dantas e também com a vereadora Marleide Cunha. Junto com as duas parlamentares, Prates visitou o Campus Central da UERN, ocasião que ouviu dos professores um pedido de ajuda para preservar a história de Mossoró e também das cidades da região Oeste do RN.

Veja mais





No final da tarde, o senador Jean Paul Prates participou da inauguração da Faculdade Católica, no Colégio Diocesano Santa Luzia, acompanhando a governadora Fátima Bezerra, a colega senadora Zenaide Maia, entre várias outras autoridades políticas do Estado e da região.

Veja mais