Tony Fernandes apresenta pauta em defesa dos direitos dos deficientes visuais

“Não vou parar de lutar para que os direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão sejam assegurados para todos”, disse o vereador ao apresentar, nesta terça-feira (10), na sessão da Câmara Municipal de Mossoró, pauta com indicações e projetos de lei em defesa dos direitos e inclusão dos deficientes visuais. Ele afirma que é preciso engajamento e persistência no sentido de superar os obstáculos ou atitudes que impeçam a participação social das pessoas com deficiência.