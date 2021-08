Kelps pede quebra de sigilo em contas da Sesap que não são sigilosas

O deputado estadual Kelps Lima, presidente da CPI da Covid-19 na Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte, solicitou a quebra de sigilos das contas da Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap).

A CPI visa apurar os gastos do Governo do RN na compra de materiais e equipamentos para enfrentamento da pandemia no Estado.

Acontece que as contas que foram solicitadas para quebra de sigilo pelo deputado não são sigilosas. Logo após o pedido, o secretário estadual de planejamento, Aldemir Freire, afirmou que as contas são públicas e que qualquer pessoa pode ter acesso a elas, bastando apenas realizar um cadastro.

O deputado, inclusive, de acordo com documentos apresentados pelo secretário, já tem acesso às mesmas desde junho de 2020, deixando claro que o pedido de quebra de sigilo nada mais foi que uma cena para a mídia.

“Desde o dia 19/06/2020 que o Presidente da CPI da Covid na AL/RN tem acesso ao sistema de gestão orçamentária e fiscal do Estado, o SIGEF, podendo acompanhar praticamente em tempo real todos os gastos do Estado, incluindo aqueles da Covid #ServidoresDaSesapMerecemRespeito”, escreveu o secretário no twitter.

Aldemir também apresentou provas do que estava afirmando. Veja os documentos abaixo: