Covid19: Taxa de transmissão cai e começa desmobilização hospitalar

De 37 leitos da UPA do BH, apenas 2 estão ocupados; A cada dez testes, apenas 1 dá positivo. O Hospital São Luiz deve fechar no próximo dia 20 para tratar pacientes covid19. O Hospital Tarcísio Maia já converteu seus leitos de UTI covid19 em UTI geral.

A taxa de transmissão do novo coronavirus na região de Mossoró é considerada segura. Segundo o Lais, da UFRN, a taxa caiu para 0,63. Com a redução nos casos de contaminação, caiu também o número de internações também de enfermaria como de uti covid19.

A Unidade do Pronto Atendimento (UPA) Raimundo Benjamim Franco, no bairro Belo Horizonte, registra até esta sexta-feira (13), apenas 5% dos leitos ocupados de pacientes em tratamento de Covid-19. O Hospital Wilson Rosado há várias semanas não tem pacientes.

O Hospital São Luiz, que atendia média de 75 pacientes, deve fechar para atendimento covid19 no próximo dia 20. Reuniões entre Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, Apamim e Ministério Público Estadual já trataram sobre o assunto.





O Hospital Regional Tarcisio Maia já não tem mais pacientes covid19. Converteu os 30 leitos custeados pelo Governo do estado em UTI geral. Os poucos pacientes que existe internados estão no Hospital Rafael Fernandes e num setor separado da Maternidade Almeida Castro.

A UPA do BH dispõe de 15 leitos clínicos, 5 leitos em salas vermelhas, estes funcionando dentro da UPA e, 17 leitos instalados em módulos habitáveis localizados na área externa. Dos 37 leitos, apenas dois estão ocupados com pacientes com covid19.

No auge da pandemia ainda este ano, a UPA do Belo Horizonte, unidade referência de porta de entrada no sistema SUS para tratamento de pacientes de Covid-19, chegou a ter 33 pacientes utilizando outros espaços dentro da UPA, além dos 17 leitos instalados nos módulos.





Nas últimas duas semanas, os módulos habitáveis, instalados para atender a demanda de pacientes em tratamento de Covid-19, não registram ocupação. O próximo passo das unidades de saúde é reduzir o pessoal que trabalhou durante o período crítico da pandemia.

A Secretaria de Saúde Morgana Dantas explicou que diante da situação já está fazendo ajustes dentro da escala médica para se adequar à nova realidade, que ela vê como razão para se comemorar. É o reflexo da vacinação que avança, chegando nestes dias aos 20 anos.

As novas medidas já foram informadas

Aos colegas Médicos da UPA SANTO ANTONIO em

Em reunião entre SAMA e Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró ficou determinado o seguinte.

As escalas de serviços das UPAs do Alto de São Manoel e Santo Antônio terão a redução de um médico, permanecendo com dois médicos de 1h as 7h da manhã e três médicos nos demais horários.

Já na UPA do BH haverá a redução de uma escala, permanecendo os três médicos de plantão em todos os horários.

Essa redução determinada pela Administração ocorre objetivando manter a sanidade financeira e a pontualidade no repasse para os colegas médicos.