Para Fátima, Lula é o remédio para o que existe de mais obscuro na política brasileira

A vinda de Lula ao Rio Grande do Norte, neste mês, representa a esperança de derrotar logo no próximo ano, o que existe de mais obscuro na política brasileira, diz a governadora Fátima Bezerra, em entrevista aos jornalistas Wellington Linhares e William Robsom, da Difusora.

Fátima Bezerra disse que é a força da democracia que está trazendo Lula de volta a política brasileira, ao debate das políticas mais importantes do País. “Veja o Rio Grande do Norte, isto fortalece o projeto de governo com viés de esquerda no RN”, destaca.

A governadora diz que o projeto de governo do RN é de perfil popular, de esquerda, ouvindo a sociedade, a classe empresarial, com transparência, buscando o desenvolvimento.





Num eventual futuro governo Lula, Fátima Bezerra admite que de fato haverá uma sintonia maior entre as políticas públicas do Governo Federal com as políticas públicas já em andamento no Estado. Conforme a governadora, isto é muito bom.

Na entrevista, a governadora Fátima Bezerra foi indagada sobre saúde, o trabalho contra a pandemia do covid19. Também destacou o que fez pela educação, citando o investimento de R$ 400 milhões na construção de 12 escolas técnicas e reformas de dezenas de escolas.

“Não deixe de tomar a segunda dose”, diz a governadora Fátima Bezerra, ao encerrar a entrevista com a Rádio Difusora de Mossoró.