Voo inaugural da Azul Mossoró/Natal acontece na segunda-feira (23)

O Governo do RN e Azul Linhas Aéreas celebram o início da operação do voo Mossoró/Natal/Mossoró que terá início a partir do dia 23 de agosto, próxima segunda-feira, com três frequências semanais: às segundas, quartas e sextas-feiras.

A aeronave modeloATR 72-600, com capacidade para 70 passageiros, parte do aeroporto Dix-Sept Rosado às 16h, horário de Brasília com previsão de pouso às 16h55 no Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves onde será recepcionada com o tradicional batismo.

A governadora Fátima Bezerra, o CEO da Azul John Rodgerson, a secretária de Turismo do RN, Aninha Costa, participam da ação e concedem entrevista coletiva na chegada ao aeroporto de Natal.

A conquista do voo ligando as duas principais cidades do RN é fruto da articulação da Governadora em conjunto com a Secretaria de Turismo (Setur), a Empresa de Promoção Turística (Emprotur) e a Secretaria de Tributação (SET), junto ao CEO da Azul Linhas Aéreas e tem forte influência no fortalecimento da interiorização do turismo no estado, fomenta o turismo de lazer e também o corporativo, muito forte na Região da Costa Branca, uma das mais importantes economicamente para o Rio Grande do Norte.

Em julho, o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, comemorou o anúncio da nova rota e reforçou que será um grande impulso para a economia do município.

"É uma realidade para Mossoró o aumento do número de voos ligando a cidade à capitais importantes. O município comemora porque isso fará da economia local ainda mais forte, tendo em vista a quantidade de populares, empresários e investidores que irão poder se deslocar com mais comodidade e rapidez entre Mossoró e Natal. Estamos na expectativa de que essa iniciativa contribuirá no avanço significativo para a geração de emprego e renda", celebrou o prefeito Allyson Bezerra.

As passagens para o voo inaugural ainda estão disponíveis e podem ser adquiridas no site da companhia aérea.