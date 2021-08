Micarla de Sousa tem direitos políticos suspensos por 3 anos por improbidade administrativa

A ex-prefeita de Natal foi condenada pela justiça potiguar, que também estabeleceu como pena a aplicação de multa civil no valor correspondente a 10 vezes a remuneração recebida pela ré quando esteve à frente da gestão do Município. Micarla de Sousa foi prefeita de Natal de 2009 a 2012. Na ação civil de improbidade, o MPRN apontou que, na condição de chefe do Poder Executivo, ela deixou de recolher as contribuições patronais ao NatalPrev, entre dezembro de 2010 e abril de 2012, gerando uma dívida de R$ 32.790.575,61.