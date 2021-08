Vítima de acidente na Presidente Dutra precisa de R$ 30 mil para tentar salvar a perna

A família da estudante e operadora de caixa Elizama Diniz Vieira, 20 anos, vem batalhando para evitar que a perna da jovem seja amputada. Isso porque ela sofreu um acidente automobilístico há 3 meses, cujo impacto causou séria lesões no membro.

O caso aconteceu no dia 26 de maio, na Av. Presidente Dutra, em Mossoró. A moto em que Elizama estava com o namorado foi atingida violentamente por outro veículo. Na hora o motorista fugiu sem prestar socorro às vítimas.

A mãe de Elizama contou à reportagem do Mossoró Hoje que a jovem já passou por três cirurgias realizadas pelo SUS, duas delas para transplante de músculo, que não funcionaram.

Após serem esgotadas todas as possibilidades de tratamento na cidade de Mossoró, Elizama foi transferida para Natal.

Agora, em mais uma tentativa de amenizar o sofrimento dela e para tentar evitar a amputação da perna, a família tenta realizar uma cirurgia chamada Pseudoartrose de Tíbia com Transplante Ósseo.

Ao contrário das anteriores, esta cirurgia não é fornecida pelo SUS, sendo realizada apenas particular. Entre o procedimento, despesas médicas e hospitalares, Elizama precisa de um total de R$ 31.700.

A família não tem condições de bancar, visto que vem se mantendo em Natal com ajuda. A mãe de Elizama contou, inclusive, que o motorista que atropelou o casal foi identificado e hoje paga uma quantia mensal para ajudar nos custos com a manutenção da jovem.

Elizama também trabalhava na época do acidente e já deu entrada no benefício do INSS, no entanto, ainda não conseguiu receber nenhuma parcela.

Diante disto, a família está realizando um sorteio para conseguir arrecadar a quantia até a segunda-feira (23), data em que o cirurgião afirmou que poderia realizar o procedimento.

O bilhete da rifa, no valor de R$ 10, pode ser adquirido por meio do instagram @_lyllys2. O sorteio será realizado na terça-feira (24).

Os interessados em ajudar a família com outras quantias podem fazer a doação por meio do PIX Cnpj: 12.500371/0001-11, em nome de Edilson Vieira da Silva.