Transformação digital nas corporações passa por influência dos consumidores

A mudança digital nas empresas é uma questão que deve ser vista para além da adoção de ferramentas tecnológicas como inteligência artificial, internet das coisas e drives compartilhados, sendo a consequência de um planejamento estratégico efetivo que inclui as novas tecnologias.

Divulgada no primeiro semestre desse ano, a pesquisa Samba Digital, braço de Transformação Digital da Sambatech apontou que 45,7% das empresas brasileiras já estão implementando uma estratégia de transformação digital, enquanto 30,5% estão atualmente desenvolvendo uma estratégia e 1,9% dos entrevistados não pretendem adotar a transformação digital nas organizações.

Nesse cenário, os consumidores ainda têm função relevante na transformação digital nas corporações, afinal, a mudança começa em resposta aos novos comportamentos dos consumidores.

Para ajudar as pessoas interessadas em adotar a transformação digital nas empresas, a Semana de Transformação Digital, evento gratuito e virtual, será realizada entre os dias 23 e 27 de agosto reunindo especialistas no assunto para compartilhar conhecimento acerca de Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Experiência do Usuário, Business Intelligence (BI), Marketing Digital, dentre outros temas.

O evento é realizado pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) e é aberto ao público. As inscrições devem ser feitas no site da Semana de Transformação Digital. As transmissões serão feitas sempre das 19h às 22h, com professores convidados.

As aulas serão transmitidas ao vivo e, durante as sessões, os participantes podem interagir com os tutores. A Semana terá 15 horas de duração e oferece certificado de participação.

Segundo o diretor da Católica Business School, Maurício Xavier, o evento tem como objetivo apresentar à comunidade assuntos que, principalmente com a pandemia, se tornaram essenciais às organizações.

“Buscamos entender as principais demandas do mercado e surgiu o tema de transformação digital. São cinco cursos pequenos, dentro de um maior. As pessoas precisam entender do que se tratam esses temas. São cursos curtos, mas você vai ter uma visão geral”, explica Xavier.

Programação do evento:

- Segunda-feira (23): Projeto de Transformação Digital com Antony Lins;

- Terça-feira (24): LGPD e Direto on-line com Paloma Saldanha e Gabriela Dias;

- Quarta-feira (25): Princípios do Marketing Digital com Maurício Xavier e Thelma Guerra;

- Quinta-feira (26): Customer experience innovation com Rosário Pompéia e Socorro Macedo;

- Sexta-feira (27): Business Intelligence (BI) para tomada de decisões com Bruno Aguiar.