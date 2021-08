Família de Elizama recebe doação anônima que cobrirá custos totais da cirurgia

A solidariedade mais uma vez se fez presente. Nesta quinta-feira (19) um doador anônimo fez o depósito do valor total necessário para custear a cirurgia de Elizama Diniz Vieira, de 20 anos.

A jovem sofreu um acidente automobilístico, no dia 26 de maio, na Av. Presidente Dutra, em Mossoró. A moto em que Elizama estava com o namorado foi atingida violentamente por outro veículo. O acidente provocou danos graves na perna dela.

Ontem (19) o Mossoró Hoje contou que a família da jovem estava realizando uma campanha visando arrecadar fundos para realizar uma cirurgia chamada Pseudoartrose de Tíbia com Transplante Ósseo, ao custo total de R$ 31.700, e que poderia evitar a amputação da perna.

Veja mais:

Vítima de acidente na Presidente Dutra precisa de R$ 30 mil para tentar salvar a perna





O valor foi obtido, na totalidade, ainda nesta quinta, graças a mobilização das pessoas nas redes sociais e a generosidade do doador.

A família agradeceu ao doador e a todos que ajudaram a divulgar a campanha, bem como àqueles que compraram bilhetes da rifa, que vinham sendo vendidos, e aos que também doaram via PIX.

Informaram, ainda, que em respeito aos que compraram bilhetes, o sorteio da rifa irá acontecer normalmente, na terça-feira (24).

A família não tem condições de bancar, visto que vem se mantendo em Natal com ajuda. A mãe de Elizama contou, inclusive, que o motorista que atropelou o casal foi identificado e hoje paga uma quantia mensal para ajudar nos custos com a manutenção da jovem.

Elizama também trabalhava na época do acidente e já deu entrada no benefício do INSS, no entanto, ainda não conseguiu receber nenhuma parcela.

Diante disto, a família está realizando um sorteio para conseguir arrecadar a quantia até a segunda-feira (23), data em que o cirurgião afirmou que poderia realizar o procedimento.

O bilhete da rifa, no valor de R$ 10, pode ser adquirido por meio do instagram @_lyllys2. O sorteio será realizado na terça-feira (24).

Os interessados em ajudar a família com outras quantias podem fazer a doação por meio do PIX Cnpj: 12.500371/0001-11, em nome de Edilson Vieira da Silva.