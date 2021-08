Nesta segunda, Governo do RN anuncia ações para Agricultura e Turismo em Mossoró

O fortalecimento ao Turismo Regional também está na pauta governamental para este início da semana, na segunda maior cidade do estado. Pela manhã, a partir das 09h30, será realizada a solenidade coordenada pela Secretaria de Estado da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural (Sedraf) e pela Agência de Fomento (AGN-RN), na Escola Estadual Jerônimo Rosado, bairro Santo Antônio. À tarde, a governadora participa do voo inaugural da Azul no eixo Mossoró-Natal

A governadora do Rio Grande do Norte, professora Fátima Bezerra, cumpre agenda em Mossoró, nesta segunda-feira (23), e anuncia ações de fomento à Agricultura Familiar que vão beneficiar mulheres e homens do campo de 49 municípios. O fortalecimento ao Turismo Regional também está na pauta governamental para este início da semana, na segunda maior cidade do estado.

Pela manhã, a partir das 09h30, será realizada a solenidade coordenada pela Secretaria de Estado da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural (Sedraf) e pela Agência de Fomento (AGN-RN), na Escola Estadual Jerônimo Rosado, bairro Santo Antônio.

Dando prosseguimento a agenda, a gestora participa no início da tarde, da solenidade de inauguração da nova linha aérea Mossoró-Natal, solenidade que continua no Aeroporto Dix-Sept Rosado, às 15h. A nova linha vai ser operada pela Azul Linhas Aéreas após uma articulação coordenada pela chefe do Executivo estadual e equipe da Secretaria de Estado do Turismo (Setur).

A governadora e equipe do Governo do Estado ocuparão assentos no voo inaugural Mossoró-Natal, que parte do Aeroporto Dix-Sept Rosado, em Mossoró, às 16h. A chegada do voo está prevista para às 16h55, no Aeroporto Internacional Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante, onde será recepcionado com o tradicional batismo.

Abaixo, pauta Sedraf e AGN:

1. AGN - Liberação de Crédito para Empreendedores de Mossoró e Serra do Mel - Total: R$ 321,7 mil, beneficiando 57 empreendedores formais e informais.

2. Ampliação do CredMais – agora com uma linha especial para a Agricultura familiar. Na etapa piloto do programa, o objetivo é atender 530 famílias em 17 municípios, totalizando um investimento em torno de R$ 4,77 milhões nos próximos 12 meses

3. Assinatura dos contratos de ATER- Beneficiando 2.800 famílias, envolvendo 46 municípios e 120 comunidades rurais do estado

4. Lançamento do Projeto Piloto de Feiras da Agricultura Familiar - Na primeira fase, a meta é implantar 30 feiras locais da agricultura familiar, beneficiando 300 famílias de agricultores e agricultoras familiares.

SERVIÇO

Evento: Governadora cumpre agendas em Mossoró

Data: segunda-feira (23/08)

Hora: a partir das 9h30

Local: Escola Estadual Jerônimo Rosado, que fica na rua Ferreira Itajubá, s/n - Santo Antônio.