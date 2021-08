Tony Fernandes implanta placa tátil em braille na porta do gabinete da CMM

O vereador Cabo Tony Fernandes vem reforçando o acesso das minorias em seu gabinete na Câmara Municipal de Mossoró.

Desta vez a equipe de gestão do parlamentar implantou uma placa tátil em braille na porta do gabinete. Segundo ele, é uma forma de promover “o acolhimento das pessoas com deficiência visual ao legislativo mossoroense”.

A inclusão vem sendo, desde que assumiu o mandato, em janeiro de 2021, uma das principais pautas de luta do vereador. Ele, inclusive, é o único vereador que possui intérprete de Libras.

“Nossa luta é para que os direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão sejam assegurados para todos. Nesse sentido, já apresentamos vários projetos em defesa das pessoas com deficiência, pois não basta falar de inclusão, é preciso praticá-la!”, disse Tony.

Veja mais:

Tony Fernandes apresenta pauta em defesa dos direitos dos deficientes visuais