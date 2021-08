PMM firma parcerias e intensifica ações para retomada das aulas presenciais

A rede municipal de ensino da Prefeitura de Mossoró tem intensificado as ações necessárias para que o retorno das atividades presenciais nas escolas e Unidades de Educação Infantil (UEIs) ocorra de forma segura, respeitando todos os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19.

Uma dessas ações é a distribuição de kits de biossegurança, em parceria com instituições como o Serviço Social da Indústria (SESI), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e o Programa Saúde na Escola (PSE), desenvolvido pela Secretaria de Saúde.

Nessa etapa, a Secretaria Municipal de Educação está promovendo a distribuição de materiais como álcool líquido 70%, álcool em gel 70%, borrifadores, máscaras, tapetes sanitizantes, termômetros, totens, adesivos com marcas de distanciamento, cartazes educativos, entre outros.

A medida alcança 30 escolas e 10 UEIs, totalizando aproximadamente 5,5 mil itens somente dessa parceria com o Sesi e o Sebrae, que contempla ainda a realização de consultoria junto às unidades escolares.

Somados os kits adquiridos por meio do Programa Saúde da Escola, a quantidade de itens que serão distribuídos para todos os equipamentos da rede municipal ultrapassa 26 mil.

“A Secretaria Municipal de Educação tem buscado parcerias tanto internamente, entre as secretarias, quanto externamente, por meio de outras entidades, para adequar, da melhor forma possível, as suas unidades para o retorno presencial. Essa parceria com o Sesi, Sebrae e também com a Federação dos Municípios do RN, a Femurn, é fundamental para darmos sequência a esse trabalho de preparação com vistas à retomada das atividades presenciais”, destaca a professora Hubêonia Alencar, secretária de Educação de Mossoró.

Na tarde desta terça-feira, 24, uma das unidades que recebeu os kits de biossegurança foi a UEI Amélia Ferreira de Souza, no Alto de São Manoel.

“Esse material é fundamental para que as exigências sanitárias sejam rigorosamente cumpridas. Nossa unidade já passou por um processo de sanitização, vamos agora receber serviços de manutenção na estrutura física. São várias etapas até que o retorno das atividades presenciais aconteça de forma segura”, relata a diretora da UEI, Valkia de Oliveira.

OUTRAS AÇÕES

A Secretaria Municipal de Educação também tem realizado ações de limpeza e melhorias na estrutura física das unidades de ensino, bem como promovido a capacitação dos diretores para utilização de recursos federais, estabelecido parceria com a Secretaria de Saúde para aquisição de material via PSE, e parceria com outras entidades na sanitização das escolas.

“A sanitização das escolas, por exemplo, conta com a parceria da 4ª Promotoria de Justiça e da Cruz Vermelha. Tivemos também a limpeza das unidades que solicitaram o serviço, em parceria com a Secretaria de Infraestrutura, serviço já concluído na zona urbana e que chega agora à zona rural, além do mutirão de obras. São ações e serviços sendo executados em diversas frentes”, enfatiza a secretária Hubeônia Alencar.

No início do ano, a Prefeitura de Mossoró realizou levantamento das escolas e unidades de educação infantil que necessitavam de obras. A Secretaria de Educação mapeou o plano de necessidades e apresentou ao prefeito Allyson Bezerra, que determinou à Secretaria de Educação, em parceria com outras secretarias, dentre elas a Infraestrutura, a resolução das demandas. O município encontrou diversos prédios com problemas de acessibilidade, infiltrações e banheiros precários.

RETORNO

Os mais de 20 mil alunos da rede municipal de ensino de Mossoró continuam com aulas remotas. Ainda não há uma data definida para a retomada de atividades presenciais de forma híbrida nas escolas e Unidades de Educação Infantil.

O Plano de Retomada das Aulas Presenciais já foi elaborado pela Secretaria Municipal de Educação, reunindo recomendações sanitárias, medidas de biossegurança e normas de prevenção à Covid-19, além das diretrizes pedagógicas e o formato de retorno que será adotado.