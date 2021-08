"Eles não querem colocar o povo no orçamento", diz o ex-presidente Lula em Natal

O ex-presidente, acompanhado com lideranças partidárias, visitou a governadora Fátima Bezerra na Governadoria, conversou com líderes dos movimentos sociais, esteve com líderes do Partido dos Trabalhadores, conversou com representantes dos empresários do Rio Grande do Norte. “Eles não querem colocar o povo no orçamento, não querem investir no povo, na educação do nosso país”, declarou o ex-presidente.

O ex-presidente Lula se reuniu nesta terça-feira (24) com representantes de movimentos sociais e artistas em Natal. Além de Lula, participaram do evento a governadora Fátima Bezerra, a presidente do PT nacional, deputada federal Gleisi Hoffmann, o Senador Jean.

Na agenda, Lula visitou a governadora Fátima Bezerra em seu Gabinete na Governadoria, onde recebeu boas vindas do governo. Depois se reuniu com as lideranças do PT, ocasião que a governadora Fátima Bezerra falou do trabalho que está fazendo no RN.

Ainda nesta terça-feira, 24, Lula se reuniu com os representantes do empresariado do Rio Grande do Norte, destacando que neste caso a governadora Fátima Bezerra disse que o objetivo foi ouvir e dialogar com o setor, buscando a construção de políticas públicas que possam desenvolver o estado.

Nos encontros, Lula falou sobre esperança e criticou a administração do Governo Federal. “Eles não querem colocar o povo no orçamento, não querem investir no povo, na educação do nosso país”, declarou o ex-presidente.



Também compuseram a mesa do encontro a deputada federal Natália Bonavides, a deputada estadual Isolda Dantas, o deputado estadual Francisco do PT e o secretário de Estado Fernando Mineiro.



“Essas agendas com Lula têm nos enchido de esperança e garra para seguirmos lutando em prol do povo brasileiro e do povo do Rio Grande do Norte”, comemorou o Senador Jean.



Lula segue com agenda junto com a governadora Fátima, o Senador Jean é demais parlamentares do Partido dos Trabalhadores nesta quarta-feira (25), com reunião com os governadores do Nordeste e coletiva de imprensa.





Considerações do Senador Jean Paul Prates sobre a visita de Lula ao Rio Grande do Norte que termina nesta quarta-feira, 25

Sobre a política

"O retorno de Lula às andanças pelo país é também o retorno da Política. De uma politica que dialoga e constrói acordos. Ontem ele esteve no Ceará com os senadores Tasso (Jereissati) e Cid (Gomes), hoje vai conversar com Garibaldi. Isso não deveria ser algo extraordinário, mas infelizmente virou. A classe política brasileira precisa agir com mais responsabilidade, o povo brasileiro está amargando fome e desemprego e precisamos fazer nosso papel para reconstruir o país. É urgência pra ontem"

Lideranças regionais

"Há muito tempo venho discutindo com Fátima como seria importante a presença de Lula aqui para abrir novas mesas de diálogo, visando um novo momento da sua gestão, que coincide com a recuperação do RN. Estamos atravessando crises sucessivas. Desde o derramamento de óleo, que sabotou uma das nossas principais atividades econômicas, o turismo, passando pela crise econômica e pela crise sanitária do coronavírus. Fátima conduziu com habilidade o barco por uma tempestade terrível, e agora estamos nos encaminhando para uma alta estação proveitosa, e uma possível recuperação econômica por todo o Estado. Tenho atuado em fina sintonia com o governo Fátima para ajustar as velas, preparando esse momento. Agora é zarpar, o vento está soprando a favor. Vamos levar conosco quem quiser navegar."

O exemplo de Fátima

"A única governadora do país tem um trabalho que vale ser mostrado. Tenho a certeza de que Lula vai sair do Rio Grande do Norte bastante impressionado com o que Fátima está fazendo por aqui. Apesar de todos os problemas do país, estamos cuidando do social e da saúde. Os trabalhadores e as classes mais humildes são prioridade e vamos vencer a crise. Em nossas conversas com Lula, ele ficou bastante impressionado com a gestão de Fátima. Tenho a certeza de que o que está sendo feito por aqui pode, de alguma forma, ser aproveitado num governo de união nacional como o que Lula está querendo construir por meio de sua candidatura."



Impressões sobre Lula

"Reencontrar Lula é sempre um prazer. A sua história de vida e o tanto que ele pode nos ensinar sobre política é algo impressionante. Sua disposição de escutar todos os lados antes de tomar decisões e de construir essas decisões com base em consensos é o que está faltando ao Brasil hoje. Nas conversas que já tivemos, percebi nele a disposição para ajudar o Brasil a sair da crise. Tenho a certeza de que a partir de 2022 podemos reconstruir esse país e resgatar da pobreza milhões de brasileiros. Lula vai trazer um projeto de reconstrução da economia e do país! Estou muito esperançoso!"